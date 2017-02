| Общество | 17:44 | 06.02.2017 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО) Мэрия Днепра планирует установить в центре города статую существа с интернет-мема и в настоящий момент ведет переговоры со скульптором из Нидерландов, передает BBC. Отмечается, что статуя будет из бетона, ее могут установить возле городской администрации. Переговоры с автором Ждуна продолжаются, поэтому другие детали появятся позже. Существо Homunculus Loxodontus создала скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт. Она посвятила ее пациентам, которые очень долго ждут на прием к врачу. По ее словам, высота скульптуры достигает двух метров. «Я даже знаю теперь, что у вас они называются мемы. Я прочитала в интернете, что в России и Украине у людей есть большой опыт ожидания в очередях. И им очень близок образ мысли моего Ждуна, они его понимают», - отметила Маргрит ван Брифорт. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

