Итоги регистрации на пробное ВНО 2017: рекордное количество участников за последние 5 лет

В 2017 году зарегистрировалось рекордное количество участников на пробное ВНО 2017 по всей Украине.

Об этом пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила директор Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования Марина Горбенко-Хвастунова.

Марина Горбенко-Хвастунова отметила, что в Днепропетровской области зарегистрировано 70% выпускников школ. «Показатели предыдущих годов- 50-60%. Если говорить о региональном центре, а мы обслуживаем две области, то в Запорожской показатель немного меньше, около 50%»,- сказала она.

Директор Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования подчеркнула, что все регионы Украины фиксируют увеличение количества участников от 10 до 20%. «Это свидетельствует о сознательном выборе абитуриентов при осуществлении такого важного шага»,- отметила она.

Также Марина Горбенко-Хвастунова сообщила, что приглашения на пробное ВНО появятся в электронных кабинетах абитуриентов 14 марта. Пробное ВНО состоится 1 и 8 апреля.

Ксения Алексеенко

