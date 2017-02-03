Зимний отдых: как детей Днепропетровщины развлекают в «Перлині Придніпров’я» (ФОТО)

Они релаксируют на массаже, посещают комнаты ароматерапии, учатся, мастерят поделки, читают, лепят снеговиков, играют в хоккей, смотрят фильмы и ходят на дискотеки. Так дети Днепропетровщины отдыхают в оздоровительном центре социальной реабилитации «Перлина Придніпров’я». На днях здесь стартовала первая смена 2017 года.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

В «Перлині Придніпров’я» стартовала первая смена нового года.



На отдыхе - две сотни детей Днепропетровщины.



Это одаренные ребята, мальчики и девочки из многодетных семей, дети атошников.



Зимний отдых в «Перлині» не хуже, чем летом.



Дети посещают уроки, но они короче, чем в обычной школе.



Программа интересная. Дети учатся в форме игры.



«А еще здесь нет домашних заданий», - рассказала 15-летняя Ольга Рябоконь.



На переменах - дружеское общение.



После обучения - релакс.



Массажи,



... ингаляции,



... тренажеры,



... ванны для ног.



Больных - подлечат,



... подберут индивидуальное лечение.



Кормят в «Перлині» 6 раз в день.



«Еда разнообразная и вкусная», - говорят воспитанники.



А еще в «Перлині» много развлечений.



«Ежедневно репетиции и сами конкурсы. Например, «Шоу талантов», «Конкурс пародий», «Конкурс красоты», «Что? Где? Когда?», «Казацкие развлечения», - рассказал педагог-организатор Константин Черный.



По вечерам дети смотрят фильмы в мини-кинотеатре и зажигают на дискотеках.



21 Ежегодно в «Перлині» оздоравливаются около трех тысяч детей Днепропетровщины.