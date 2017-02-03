Зимний отдых: как детей Днепропетровщины развлекают в «Перлині Придніпров’я» (ФОТО)

Они релаксируют на массаже, посещают комнаты ароматерапии, учатся, мастерят поделки, читают, лепят снеговиков, играют в хоккей, смотрят фильмы и ходят на дискотеки. Так дети Днепропетровщины отдыхают в оздоровительном центре социальной реабилитации «Перлина Придніпров’я». На днях здесь стартовала первая смена 2017 года.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.
В «Перлині Придніпров’я» стартовала первая смена нового года.
На отдыхе - две сотни детей Днепропетровщины.
Это одаренные ребята, мальчики и девочки из многодетных семей, дети атошников.
Зимний отдых в «Перлині» не хуже, чем летом.
Дети посещают уроки, но они короче, чем в обычной школе.
Программа интересная. Дети учатся в форме игры.
«А еще здесь нет домашних заданий», - рассказала 15-летняя Ольга Рябоконь.
На переменах - дружеское общение.
После обучения - релакс.
Массажи,
... ингаляции,
... тренажеры,
... ванны для ног.
Больных - подлечат,
... подберут индивидуальное лечение.
Кормят в «Перлині» 6 раз в день.
«Еда разнообразная и вкусная», - говорят воспитанники.
А еще в «Перлині» много развлечений.
«Ежедневно репетиции и сами конкурсы. Например, «Шоу талантов», «Конкурс пародий», «Конкурс красоты», «Что? Где? Когда?», «Казацкие развлечения», - рассказал педагог-организатор Константин Черный.
По вечерам дети смотрят фильмы в мини-кинотеатре и зажигают на дискотеках.
21 Ежегодно в «Перлині» оздоравливаются около трех тысяч детей Днепропетровщины.