| Общество | 13:59 | 08.02.2017 Зимний отдых: как детей Днепропетровщины развлекают в «Перлині Придніпров’я» (ФОТО) Они релаксируют на массаже, посещают комнаты ароматерапии, учатся, мастерят поделки, читают, лепят снеговиков, играют в хоккей, смотрят фильмы и ходят на дискотеки. Так дети Днепропетровщины отдыхают в оздоровительном центре социальной реабилитации «Перлина Придніпров’я». На днях здесь стартовала первая смена 2017 года. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. В «Перлині Придніпров’я» стартовала первая смена нового года.

На отдыхе - две сотни детей Днепропетровщины.

Это одаренные ребята, мальчики и девочки из многодетных семей, дети атошников.

Зимний отдых в «Перлині» не хуже, чем летом.

Дети посещают уроки, но они короче, чем в обычной школе.

Программа интересная. Дети учатся в форме игры.

«А еще здесь нет домашних заданий», - рассказала 15-летняя Ольга Рябоконь.

На переменах - дружеское общение.

После обучения - релакс.

Массажи,

... ингаляции,

... тренажеры,

... ванны для ног.

Больных - подлечат,

... подберут индивидуальное лечение.

Кормят в «Перлині» 6 раз в день.

«Еда разнообразная и вкусная», - говорят воспитанники.

А еще в «Перлині» много развлечений.

«Ежедневно репетиции и сами конкурсы. Например, «Шоу талантов», «Конкурс пародий», «Конкурс красоты», «Что? Где? Когда?», «Казацкие развлечения», - рассказал педагог-организатор Константин Черный.

По вечерам дети смотрят фильмы в мини-кинотеатре и зажигают на дискотеках.

