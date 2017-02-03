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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:59 | 08.02.2017
Зимний отдых: как детей Днепропетровщины развлекают в «Перлині Придніпров’я» (ФОТО)

Они релаксируют на массаже, посещают комнаты ароматерапии, учатся, мастерят поделки, читают, лепят снеговиков, играют в хоккей, смотрят фильмы и ходят на дискотеки. Так дети Днепропетровщины отдыхают в оздоровительном центре социальной реабилитации «Перлина Придніпров’я». На днях здесь стартовала первая смена 2017 года.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

В «Перлині Придніпров’я» стартовала первая смена нового года.


 На отдыхе - две сотни детей Днепропетровщины.


Это одаренные ребята, мальчики и девочки из многодетных семей, дети атошников.


 Зимний отдых в «Перлині» не хуже, чем летом.


 Дети посещают уроки, но они короче, чем в обычной школе.


 Программа интересная. Дети учатся в форме игры.


 «А еще здесь нет домашних заданий», - рассказала 15-летняя Ольга Рябоконь.


 На переменах - дружеское общение.


После обучения - релакс.


Массажи,


 ... ингаляции,


... тренажеры,


 ... ванны для ног.


Больных - подлечат,


 ... подберут индивидуальное лечение.


 Кормят в «Перлині» 6 раз в день.


«Еда разнообразная и вкусная», - говорят воспитанники.


 А еще в «Перлині» много развлечений.


 «Ежедневно репетиции и сами конкурсы. Например, «Шоу талантов», «Конкурс пародий», «Конкурс красоты», «Что? Где? Когда?», «Казацкие развлечения», - рассказал педагог-организатор Константин Черный.


По вечерам дети смотрят фильмы в мини-кинотеатре и зажигают на дискотеках.


21 Ежегодно в «Перлині» оздоравливаются около трех тысяч детей Днепропетровщины.
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Теги: Днепропетровщина

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