Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:12 | 08.02.2017
Днепропетровские спасатели сдали кровь для раненого коллеги и бойцов из зоны АТО (ФОТО)

В среду,8 февраля, спасатели Днепропетровской области откликнулись на призыв и сдали кровь для бойцов из зоны АТО и конкретно для раненого коллеги подполковника службы гражданской защиты, который пострадал во время обстрела в Авдеевке.

Об этом журналистам ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

В этот день донорами стали 32 сотрудника ГосЧС Украины в Днепропетровской области.



 «Сегодня кровь сдают сотрудники ГУ ГС ЧС конкретно для бойцов из АТО. Ежедневно к нам приходит много людей для сдачи крови раненым бойцам. Каждый донор может сдать максимально 450 мл крови. Сданной сегодня крови будет достаточно, для оказания помощи 7-9 людям. Завтра, после двух часов дня, будут готовы результаты исследования этой крови, и мы сможем ее передать для дальнейшего использования», - сказал главный врач Днепропетровской областной станции переливания крови, Антонина Сердюк.



И.о. заведующего отдела заготовки крови, Светлана Иванова рассказала о том, как спасатели сдавали кровь: «Спасатели зарегистрировались, после чего пошли в донорский отдел, где прошли медосмотр. Далее, доноры идут в клиническую лабораторию, где определяют их группу крови. И затем, они поднимаются в отдел заготовки крови, непосредственно для забора», - сообщила она.



Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда «Днепр», Олег Кушнирук сказал: «Мотивация у нас одна помочь нашим коллегам, которые попали в критическую ситуацию. С городского управления, сдает кровь 10 человек, хотя желающих было больше. Если будет необходимо, мы готовы и дальше поддерживать и сдавать кровь в нужном количестве. Инициатива исходила из нашей медсанчасти, потому что мы знаем о существующей потребности», - сообщил он.



Младший сержант службы гражданской защиты, Евгений Лысенков рассказал, что пришел на станцию переливания к самому ее открытию: «С восьми утра я уже здесь, чем быстрее мы сдадим кровь, тем больше шансов на скорейшее выздоровление нашего коллеги», - сказал он.

Справка. Всех желающих поделиться кровью ждут по адресу: пр. Богдана Хмельницкого (ул. Героев Сталинграда), 17 с 08:00 до 13:00. Можно зарегистрироваться, позвонив на (050)-85-69-25. При себе иметь паспорт (с пропиской Днепропетровской области) и копию идентификационного кода.

Анастасия Глущенко, Екатерина Моисеенко
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: здоровье, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
06.02.2017 16:36 В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
Последние новости
08.02.2017
14:44		 За неделю работы в Авдеевке врачи-волонтеры ПДМГ предоставили помощь более 50 пострадавшим
08.02.2017
14:43		 Красота и грация: сборная Днепропетровщины по эстетической гимнастике будет впечатлять на международных соревнованиях
08.02.2017
14:41		 Руководители территорий и теплоснабжающих компаний должны до 20 февраля рассчитаться за потребленный в январе газ, - Валентин Резниченко
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика