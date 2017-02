| Общество | 14:12 | 08.02.2017 Днепропетровские спасатели сдали кровь для раненого коллеги и бойцов из зоны АТО (ФОТО) В среду,8 февраля, спасатели Днепропетровской области откликнулись на призыв и сдали кровь для бойцов из зоны АТО и конкретно для раненого коллеги подполковника службы гражданской защиты, который пострадал во время обстрела в Авдеевке. Об этом журналистам ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. В этот день донорами стали 32 сотрудника ГосЧС Украины в Днепропетровской области.



«Сегодня кровь сдают сотрудники ГУ ГС ЧС конкретно для бойцов из АТО. Ежедневно к нам приходит много людей для сдачи крови раненым бойцам. Каждый донор может сдать максимально 450 мл крови. Сданной сегодня крови будет достаточно, для оказания помощи 7-9 людям. Завтра, после двух часов дня, будут готовы результаты исследования этой крови, и мы сможем ее передать для дальнейшего использования», - сказал главный врач Днепропетровской областной станции переливания крови, Антонина Сердюк.



И.о. заведующего отдела заготовки крови, Светлана Иванова рассказала о том, как спасатели сдавали кровь: «Спасатели зарегистрировались, после чего пошли в донорский отдел, где прошли медосмотр. Далее, доноры идут в клиническую лабораторию, где определяют их группу крови. И затем, они поднимаются в отдел заготовки крови, непосредственно для забора», - сообщила она.



Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда «Днепр», Олег Кушнирук сказал: «Мотивация у нас одна помочь нашим коллегам, которые попали в критическую ситуацию. С городского управления, сдает кровь 10 человек, хотя желающих было больше. Если будет необходимо, мы готовы и дальше поддерживать и сдавать кровь в нужном количестве. Инициатива исходила из нашей медсанчасти, потому что мы знаем о существующей потребности», - сообщил он.



Младший сержант службы гражданской защиты, Евгений Лысенков рассказал, что пришел на станцию переливания к самому ее открытию: «С восьми утра я уже здесь, чем быстрее мы сдадим кровь, тем больше шансов на скорейшее выздоровление нашего коллеги», - сказал он. Справка. Всех желающих поделиться кровью ждут по адресу: пр. Богдана Хмельницкого (ул. Героев Сталинграда), 17 с 08:00 до 13:00. Можно зарегистрироваться, позвонив на (050)-85-69-25. При себе иметь паспорт (с пропиской Днепропетровской области) и копию идентификационного кода. Анастасия Глущенко, Екатерина Моисеенко facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

