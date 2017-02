| Общество | 14:44 | 08.02.2017 За неделю работы в Авдеевке врачи-волонтеры ПДМГ предоставили помощь более 50 пострадавшим Вице-президент общественной волонтерской организации «Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Пирогова» Александр Гагаев рассказал о работе медиков-волонтеров ПДМГ в Авдеевке. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Мы, медики-волонтеры, которые третий год находятся на фронте, в отличие от государства, смогли за короткий срок возобновить деятельность Авдеевской центральной больницы, станции скорой помощи. Мы заставили поставить там генератор и буржуйку и постоянно выезжаем на выезды. С 30 января, когда мы туда приехали, и по 7 февраля смогли оказать помощь более чем 50 людям. В том числе предоставили помощь спасателю, который считался погибшим. В Авдеевке враг добивается того, чтобы местные жители покинули город. Запугивают мирное население, взрывая снаряды рядом с объектами, где находится много людей», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7