За неделю работы в Авдеевке врачи-волонтеры ПДМГ предоставили помощь более 50 пострадавшим

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Вице-президент общественной волонтерской организации «Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Пирогова» Александр Гагаев рассказал о работе медиков-волонтеров ПДМГ в Авдеевке.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Мы, медики-волонтеры, которые третий год находятся на фронте, в отличие от государства, смогли за короткий срок возобновить деятельность Авдеевской центральной больницы, станции скорой помощи. Мы заставили поставить там генератор и буржуйку и постоянно выезжаем на выезды. С 30 января, когда мы туда приехали, и по 7 февраля смогли оказать помощь более чем 50 людям. В том числе предоставили помощь спасателю, который считался погибшим. В Авдеевке враг добивается того, чтобы местные жители покинули город. Запугивают мирное население, взрывая снаряды рядом с объектами, где находится много людей», - сказал он.