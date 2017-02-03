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| Общество | 13:11 | 09.02.2017
Полицейские рассказали, как распознать в ребенке потенциального суицидника

Старший инспектор ювенальной превенции полиции Днепра Татьяна Ефременкова отметила, что на сегодняшний день правоохранительные органы признают существование так называемых «групп смерти» в социальных сетях, т.е сообществ, в которых несовершеннолетних нередко склоняют к совершению самоубийства.

Об этом он заявила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

Татьяна Ефременкова подчеркнула, что зачастую посетителями суицидных сообществ становятся подростки с неустойчивой психикой.

«Туда входят подростки не совсем уравновешенные, не совсем понятые родителями. Так, в ноябре 2016 года пропал парень, мы бросились на его поиски и установили, что это был суицид. Когда мы начали разбираться в ситуации мы установили, что в 17 лет парень был склонен к употреблению алкоголя и имел за спиной несколько попыток суицида. Это произошло из-за того, что он чувствовал себя никому не нужным. Для этого и в группы вступать не нужно», - подчеркнула старший инспектор ювенальной превенции полиции Днепра.

По словам Татьяны Ефременковой, существует ряд признаков, которые могут стать индикаторами попадания ребенка в суицидальную среду.

«Прежде всего насторожить должна закрытость ребенка. Родителям следует понимать, что сегодня подростковый возраст начинается раньше, примерно в 12 лет. А это значит, что синдром недопонятости также возникает раньше. Но должен насторожить тот факт, если ребенок все свое время проводит в компьютере, если избегает общение. Конечно же, это не значит, что следует лезть ему в душу», - добавила она.

Читайте также: «В Днепре ни один уход ребенка не связан с опасными для жизни флешмобами»,- Нацполиция 
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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