Суд по делу Александра Пугачева избрал присяжных

В ходе судебного заседания, которое проходит сегодня, 9 февраля, в Кировском районном суде полностью утвержден состав суда.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.
Таким образом, дело бойца батальона «Торнадо» Александра Пугачева, обвиняемого в убийстве двух сотрудников патрульной полиции Днепра будут рассматриваться двумя судьями и тремя присяжными.
Двое присяжных определены, как запасные.
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