Суд по делу Александра Пугачева избрал присяжных

В ходе судебного заседания, которое проходит сегодня, 9 февраля, в Кировском районном суде полностью утвержден состав суда. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Таким образом, дело бойца батальона «Торнадо» Александра Пугачева, обвиняемого в убийстве двух сотрудников патрульной полиции Днепра будут рассматриваться двумя судьями и тремя присяжными.

Двое присяжных определены, как запасные. Напомним, 25 сентября, в Днепре при исполнении служебных обязанностей были убиты полицейские Артем Кутушев и Ольга Макаренко. По подозрению в убийстве правоохранителей был задержан бывший боец спецподразделения МВД «Торнадо» Александр Пугачев.



