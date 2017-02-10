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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:19 | 16.02.2017
В Днепре коммерческий банк рядом нарушений завладел имуществом предпринимателя, - юрист

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», предпринимательница из Днепра Ирина Зинченко сообщила, что коммерческий банк незаконно реализовал залоговое имущество, лишив ее права на обратный его выкуп. 

Адвокат Александр Чернущиков отмечает, что процедура отчуждения производственной базы банком происходило с рядом нарушений.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Действительно существует практика заключение договоров относительно удовлетворения требований ипотекодержателя. Однако, эти договора заключаются сторонами на обоюдовыгодных условиях, иными словами ни одна из сторон не должна быть в чем-либо ограничена. Известно, что был подписан договор аренды с правом выкупа. Действующее законодательство говорит о том, что арендатор, который добросовестно выполняет свои обязательства, а есть доказательства того, что предприятие добросовестно оплачивало аренду, то в случае продажи данного имущества этот арендатор имеет приоритетное право перед другими кандидатами на покупку. По факту банк, нарушая законодательство, не предоставил первоочередность в выкупе имущества. Также финансовая структура должна была заранее предупредить о намерении провести отчуждения имущества в случае незаключения договора. Но в нашем случае потерпевшая задолго до окончания действия договора сама заявила о намерении выкупить базу», - рассказывает адвокат.

Александр Чернущиков подчеркивает, что само заключение договоров на передачу залогового имущества на хранение банку, осуществлялось под фактическим давлением на предпринимателя.

«Банк, заключая договор, вынудил Ирину Зинченко к этому действию. Договор заключался в тяжелый экономический период и на невыгодных условиях. Верховный суд определяет, что подписание такого договора не может быть волеизъявлением. Под тяжелыми обстоятельствами в данном случае подразумеваются большие задолженности, арест средств на счетах банка. Более того, в самом банке «Новый», который принял решение об отчуждении имущества, было открыто 6 счетов, которые были арестованы. Зная, что человек не может воспользоваться средствами, банк завладел имуществом», - отмечает юрист.

Александр Чернущиков подчеркнул, что банк реализовал залоговое имущество предпринимателя, существенно занизив его оценочную стоимость.

«Занижая оценочную стоимость, банк идет на уклонение от налогообложения. После продажи имущества по цене, значительно меньшей от рыночной стоимости, государство недополучает некоторые суммы налогов. Может получиться так, что сумма, по которой продали залоговое имущество, может остаться только на бумаге. А за сколько банк фактически продал это имущество, мы знать не можем», - добавил он.
 
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