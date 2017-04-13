К стихии начали готовиться за два дня, удалось избежать снежных заносов и дорожных заторов , - вице-мэр Каменского

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в ночь с 18 на 19 апреля на Днепропетровскую область обрушился циклон, результатом которого стало выпадение рекордного количества осадков в областном центре.

Обильный снегопад повлек за собой сильные заторы на дорогах города, а также массовые падения деревьев и обрыв линий электропередач.

В пятницу, 21 апреля, по прогнозам синоптиков регион снова ожидает приход циклона с сильными осадками.

Заместитель городского головы Каменского по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета Александр Масленков отметил, что город начал подготовку к стихии за два дня до на ее наступления – после получения информации о штормовом предупреждении от синоптиков.

Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

Александр Масленков подчеркнул, что вся коммунальная техника для ликвидации последствий непогоды была приведена в боевую готовность за одну ночь.

«На данный момент мы ликвидируем последствия стихии, которая была в ночь 19 апреля. За два дня до стихии, мы начали готовиться к ликвидации, как только получили прогнозы Гидрометцентра. За ночь мы собрали коммунальную технику, которая начала работать рано утром 19 апреля. Проблем с дорожным движением из-за снежных заметов не было. Были места, где были повалены деревья на дорогах, они уже распилены и убраны. Конечно, их было очень большое количество, около 8-ми тысяч, до первого мая мы должны убрать все поваленные деревья в городе», - сообщил вице-мэр.

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