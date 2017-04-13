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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:51 | 21.04.2017
Служба автомобильных дорог устраняет снежные образования на трассах Днепропетровщины, вызванные новым циклоном, - Геннадий Немога

И.о начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Геннадий Немога сообщил, что в настоящее время дорожная техника занимается расчисткой и расширением проезжей части трасс, которые оказались под снежными заносами после непогоды 18-19 апреля.

Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Вчера (20 апреля,- ред.) целый день велись работы по расчистке дорог и расширению участков, которые были в снежных заносах после первого циклона. На дорогах работало 17 единиц техники, 50% из которых - тяжелая техника. Основная масса техники работала на трассе М04 «Знаменка-Луганск-Изварино» от Днепра до Киевской развязки,, а также на трассе М08 «Борисполь – Днепр - Запорожье». Ночью появились первые признаки нового циклона - мокрый снег, дождь, налипание снега. Сейчас у нас происходит образование снежной кашицы на правобережной части – это Пятихатское и Криворожское направление. Снег наблюдается в Царичанском и Широковском районах. В остальных районах пока идет дождь. Сейчас мы ведем работы по устранению образования снежной кашицы на дорогах», - рассказал Геннадий Немога.

И.о начальника Службы автодорог в Днепропетровской области настоятельно рекомендует водителям воздержаться от выезда на трассы на собственном автотранспорте. Особенно не рекомендуется выезжать людям, которые уже «переобули» свои машины в летнюю резину.

«Большая просьба не выезжать на трассы без крайней необходимости и если автомобиль «обут» в летнюю резину. Из-за сильных порывов сильного северного ветра может наступить обледенение дорожного покрытия. Если вы выехали, но чувствуете, что не можете продолжать движение, просьба останавливаться на правой обочине так, чтобы не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники», - подчеркнул он.

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Теги: общество, погода, дороги, Днепропетровщина, погода

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