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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:12 | 21.04.2017
Синоптики рассказали, когда в Днепропетровскую область вернется весна

Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак сообщил, что в пятницу, 21 апреля, в области ожидаются обильные осадки с порывами штормового ветра.

Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Мы ожидаем очередное прохождение активного циклона, который, к счастью, будет не столь мощный. 21 апреля в Днепре и области ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с и сильный мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега. Мы не исключаем возобновление пополнения снежного покрова, который в общем сложности установился на уровне 8-16 м/с», - отметил он.

Василий Гринчак подчеркнул, что прохладная дождливая погода удержится в Днепропетровской области до начала следующей недели. По словам метеоролога, уже с 25 апреля в регион придет потепление.

«22-23 апреля возможны небольшие осадки и снижение температуры. 22 апреля ночная температура составит 0…+5 градусов, днем +6…+12 градусов. 23 апреля очень схожая погода. 24 апреля возможны осадки в виде дождя, дневная температура составит+7..+12 градусов. 25 апреля осадки прекратятся, температура воздуха днем составит около +12…+16 градусов», - отметил он.

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Теги: общество, погода, Днепропетровщина, погода

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