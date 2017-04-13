В центре Днепра аварийно-опасный перекресток остался без светофора: когда починят

В Днепре на перекрестке ул. Андрея Фабра и Староказацкой (бывш. Серова и Комсомольская) уже около трёх дней не работает светофор. Отметим, что данный перекресток входит в число наиболее аварийно-опасных в городе.

Причиной поломки стала непогода 18-19 апреля – во время бури ветки деревьев порвали растяжки воздушных линий электропередачи.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в КУП «Днепрдорсервис», которое является балансодержателем светофорного объекта.

На предприятии планируют устранить поломку к вечеру пятницы, 21 апреля.

«Горсеть уже завершила ремонтные работы, а мы ещё продолжаем заниматься устранением неполадок», - говорят в службе.

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