Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
24.04.2017
11:30		 МОСТ-ДНЕПР: «Пресс-конференция председателя ВО «Батьківщина», народного депутата Украины Юлии Тимошенко»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:01 | 21.04.2017
В центре Днепра аварийно-опасный перекресток остался без светофора: когда починят

В Днепре на перекрестке ул. Андрея Фабра и Староказацкой (бывш. Серова и Комсомольская) уже около трёх дней не работает светофор. Отметим, что данный перекресток входит в число наиболее аварийно-опасных в городе.

Причиной поломки стала непогода 18-19 апреля – во время бури ветки деревьев порвали растяжки воздушных линий электропередачи.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в КУП «Днепрдорсервис», которое является балансодержателем светофорного объекта.

На предприятии планируют устранить поломку к вечеру пятницы, 21 апреля.

«Горсеть уже завершила ремонтные работы, а мы ещё продолжаем заниматься устранением неполадок», - говорят в службе.

Читайте также: Более 2,5 тыс звонков от населения и 600 извлеченных из сугробов автомобилей: как спасатели Днепропетровщины ликвидируют последствия непогоды


 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровск, общество, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
13.04.2017 12:11 В Днепре полицейский вымогал 5 тыс грн за «прикрытие» подростка, укравшего деньги
Последние новости
21.04.2017
14:01		 В центре Днепра аварийно-опасный перекресток остался без светофора: когда починят
21.04.2017
13:34		 В Херсоне рухнула стена жилого дома
21.04.2017
13:27		 В Днепре трамвай №19 временно приостановит свою работу
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика