Более 2,5 тыс звонков от населения и 600 извлеченных из сугробов автомобилей: как спасатели Днепропетровщины ликвидируют последствия непогоды

Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГС ЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева сообщила, что в Службу спасения поступило более 2,6 тыс. звонков от населения см просьбой о помощи в ликвидации последствий непогоды.

Об этом она заявила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В первый день неблагоприятных погодных условий на линии «101» и «112» поступило более 2,6 тыс. звонков с просьбой о помощи. За вчерашний день поступило около 500 звонков. Сейчас спасатели отрабатывают заявки, которые поступали ранее и поступили во время дежурства на последних суток», - отметила она.

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Спасатели отмечают, что Днепр больше всего пострадал от непогоды – там зафиксировано наибольшее число аварийных и упавших деревьев.

«В Днепропетровской области зафиксировано 5,374 тыс. деревьев, из них 4,8 тыс. зафиксировано в Днепре – областной центр больше всего пострадал от непогоды. 514 деревьев повалены полностью. Из этого количества 468 деревьев Служба спасения разрезала и убрала. Сегодня мы продолжаем оказывать помощь населению, в первую очередь – объектом социальной инфраструктуры: школам, садикам, медучреждениям», - рассказала Дарья Гречищева.

Пресс-секретарь Днепропетровского областного Управления ГосЧС Украины добавила, что за время прохождения циклона из снежных заносов было извлечено 600 автомобилей.

«Силами службы спасения были извлечены из заносов 600 автомобилей, оказали помощь более 1,5 тыс. водителей и пассажиров, которые оказались в заторах», - отметила Дарья Гречищева.

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