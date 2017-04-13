Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
24.04.2017
11:30		 МОСТ-ДНЕПР: «Пресс-конференция председателя ВО «Батьківщина», народного депутата Украины Юлии Тимошенко»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:11 | 21.04.2017
Более 2,5 тыс звонков от населения и 600 извлеченных из сугробов автомобилей: как спасатели Днепропетровщины ликвидируют последствия непогоды

Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГС ЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева сообщила, что в Службу спасения поступило более 2,6 тыс. звонков от населения см просьбой о помощи в ликвидации последствий непогоды.

Об этом она заявила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В первый день неблагоприятных погодных условий на линии «101» и «112» поступило более 2,6 тыс. звонков с просьбой о помощи. За вчерашний день поступило около 500 звонков. Сейчас спасатели отрабатывают заявки, которые поступали ранее и поступили во время дежурства на последних суток», - отметила она.

Читайте также: «Служба автомобильных дорог устраняет снежные образования на трассах Днепропетровщины, вызванные новым циклоном», - Геннадий Немога 

Спасатели отмечают, что Днепр больше всего пострадал от непогоды – там зафиксировано наибольшее число аварийных и упавших деревьев.

«В Днепропетровской области зафиксировано 5,374 тыс. деревьев, из них 4,8 тыс. зафиксировано в Днепре – областной центр больше всего пострадал от непогоды. 514 деревьев повалены полностью. Из этого количества 468 деревьев Служба спасения разрезала и убрала. Сегодня мы продолжаем оказывать помощь населению, в первую очередь – объектом социальной инфраструктуры: школам, садикам, медучреждениям», - рассказала Дарья Гречищева.

Пресс-секретарь Днепропетровского областного Управления ГосЧС Украины добавила, что за время прохождения циклона из снежных заносов было извлечено 600 автомобилей.

«Силами службы спасения были извлечены из заносов 600 автомобилей, оказали помощь более 1,5 тыс. водителей и пассажиров, которые оказались в заторах», - отметила Дарья Гречищева.

Читайте также: синоптики рассказали, когда в Днепропетровскую область вернется весна 
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, погода, Днепропетровщина, погода

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
13.04.2017 12:11 В Днепре полицейский вымогал 5 тыс грн за «прикрытие» подростка, укравшего деньги
Последние новости
21.04.2017
14:01		 В центре Днепра аварийно-опасный перекресток остался без светофора: когда починят
21.04.2017
13:34		 В Херсоне рухнула стена жилого дома
21.04.2017
13:27		 В Днепре трамвай №19 временно приостановит свою работу
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика