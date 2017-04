| Общество | 14:53 | 21.04.2017 После стихии в Днепре инициировали акцию «Посади дерево - спаси город» Инициатор акции «Посади дерево - спаси город», журналист, жительница города Анна Кондракова на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказала о своей инициативе. «Стихия, которая пронеслась по Днепру, нанесла огромный ущерб. Пострадали тысячи деревьев. И сейчас не время искать тех, по чьей вине они упали. Непогода есть непогода, она не спрашивает, когда приходить. Вместо поиска виноватых, я предлагаю высадить в городе новые деревья. Свою инициативу я изложила в социальных сетях, и на нее откликнулось очень много людей. Поэтому я создала группу в Фейсбук «Посади дерево - спаси город», к которой может присоединиться каждый, кто хочет помочь своему городу. Приглашаю в группу тех, у кого есть реальные предложения, где покупать саженцы, как организовать их доставку и пр. Также в группе принимаются заявки по поводу того, где больше всего пострадало деревьев. Надеюсь, что стихийное бедствие поможет нам стать сильнее и дружнее. Уже на следующей неделе планируем осуществить первую высадку деревьев», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

