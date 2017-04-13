Днепрянам рассказали, как уменьшить проявление метеозависимости

Главный кардиолог департамента здравоохранения Днепровского горсовета Людмила Васильева отметила, что метеочувствительность нередко является спутником различных хронических заболеваний.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Людям, страдающим метеозависимостью, нужно стараться вести здоровый образ жизни, соблюдать режим труда и отдыха, исключить такие поведенческие факторы риска, как переутомление, отрицательные стрессовые нагрузки, курение, злоупотребление алкоголем, обращаться за советом к лечащему врачу и строго выполнять его рекомендации.

Сегодня существуют медицинские препараты, которые улучшают качество жизни таких пациентов. Принимая их, по назначению врача, можно облегчить эти состояния. Механизмы адаптации организма к действию внешних факторов можно тренировать. Этому способствуют оздоровительная гимнастика, посильная двигательная активность, рациональное питание, положительные эмоции и многое другое, что входит в понятие здоровый образ жизни», - сказала она.

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