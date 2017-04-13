В Днепропетровской области из-за непогоды ожидается плохой урожай абрикос и вишни, - Гидрометцентр

Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак рассказал, как ухудшение погодных условий в Днепропетровской области повлияло на состояние сельскохозяйственных культур.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Погодные условия в первой декаде апреля были благоприятными для роста и развития озимых зерновых и ранних ярых зерновых, но снижение температуры воздуха в коне декаде к отрицательным значениям, сильный ветер, значительные осадки смешанного характера, налипание мокрого снега и установление снегового покрова было значительно неблагоприятным фактором для вегетации всех с/х культур, особенно для цветущих плодовых деревьев.

В связи с резким похолоданием замедлилось нарастание эффективно тепла, т.е. вегетация не остановилась, а замедлилась.

Озимые и яровые зерновые культуры существенно не пострадали, так как критическая температура, при которых начинается повреждение, ниже тех, что наблюдались 20 апреля (- 5 градусов). Тем более все было под снежным покровом.

Вот цветущие плодовые деревья: абрикос, вишня, персик, ранняя черешня пострадали больше, ожидается в этом году недобор урожая», - рассказал он.

Василий Гринчак отметил, что окончательные выводы про будущий урожай можно будет сделать при обследовании плодовых деревьев, которое будет проводится.

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