| Общество | 15:31 | 24.04.2017 В Днепропетровской области из-за непогоды ожидается плохой урожай абрикос и вишни, - Гидрометцентр Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак рассказал, как ухудшение погодных условий в Днепропетровской области повлияло на состояние сельскохозяйственных культур. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Погодные условия в первой декаде апреля были благоприятными для роста и развития озимых зерновых и ранних ярых зерновых, но снижение температуры воздуха в коне декаде к отрицательным значениям, сильный ветер, значительные осадки смешанного характера, налипание мокрого снега и установление снегового покрова было значительно неблагоприятным фактором для вегетации всех с/х культур, особенно для цветущих плодовых деревьев. В связи с резким похолоданием замедлилось нарастание эффективно тепла, т.е. вегетация не остановилась, а замедлилась. Озимые и яровые зерновые культуры существенно не пострадали, так как критическая температура, при которых начинается повреждение, ниже тех, что наблюдались 20 апреля (- 5 градусов). Тем более все было под снежным покровом. Вот цветущие плодовые деревья: абрикос, вишня, персик, ранняя черешня пострадали больше, ожидается в этом году недобор урожая», - рассказал он. Василий Гринчак отметил, что окончательные выводы про будущий урожай можно будет сделать при обследовании плодовых деревьев, которое будет проводится. Читайте также: Синоптики рассказали, когда потеплеет в Днепропетровской области

