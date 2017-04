| Общество | 15:35 | 24.04.2017 В Днепре от подтоплений пострадало более 300 человек, - ГосЧС Начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Руслан Мураль сообщил, что наибольшее количество подтоплений, которые стали результатом непогоды 18-22 апреля, возникло в Днепре. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Это является результатом гидрологических особенностей и географическим расположением города. За последние 5 лет 50% всех подтоплений, которые были зафиксированы в Днепропетровской области, были именно в Днепре, в Амур-Нижнеднепровском районе. Там часть частного сектора расположена почти на одном уровне с р. Днепр. Там очень высокий уровень грунтовых вод. Поэтому не удалось избежать подтоплений и после апрельской стихии. Всего было зафиксировано 11 случаев, в 9 привлекалась наша техника, из них 8 – в АНД-районе. На сегодняшний день еще откачиваем воду в районе ул. Бердянской. Там подтоплены 4 домохозяйства. Также 1 случай подтопления был в Новомосковске. Всего пострадали 318 жителей из 106 домохозяйств», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина, погода Теги: погода Новости Тизерная реклама Loading...

