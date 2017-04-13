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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:11 | 25.04.2017
27 апреля в Днепре состоится благотворительный концерт «Мрії для зірок»

Директор Арт-центра «Зіркове Майбутнє» Яна Яцута сообщила, что благотворительный концерт «Мрії для зірок» состоится 27 апреля в 19.00 в КДЦ «Менора»

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В концерте будут принимать участие известные вокалисты и танцоры Днепра. Также мы пригласили известную украинскую артистку Светлана Тарабарову. Дети смогут не только послушать ее песни, но и пообщаться со звездой. Концерт «Мрії для зірок» состоится 27 апреля в 19.00 в КДЦ «Менора» на 4 этаже, зал «Синай». Приглашаем всех посетить мероприятие и поддержать детей. Купить билет и узнать подробную информацию по телефону 096 455 77 88 », - сказала она.

Директор благотворительно фонда «Дарим радость» Ольга Шелест рассказала, что БФ «Дарим радость» уже 8 лет занимается развитием и социальной адаптацией детей с трудным детством. «Дети клуба - из многодетных и малообеспеченных семей или вовсе без родительской опеки, с недостатками здоровья и развития, часть из них живет в интернатах города и области. Мы занимаемся развивающими программами в течение всего года и уже в течение 3 лет организовываем интересный и веселый досуг летом. Для наших воспитанников действует летний клуб на базе офиса нашего благотворительного фонда. 6 дней в неделю для ребят проводятся тренинги, экскурсии, организовано питание. Таких ребят у нас будет 100. Чтобы сделать лето для них незабываемым, нам необходимо 720 тыс. грн. По 720 грн в месяц на одного ребенка. Чтобы собрать эти средства, мы и организовываем концерт», - сказала она 
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Теги: здоровье, Днепр

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