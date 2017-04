| Общество | 16:14 | 25.04.2017 Жителям Днепра рассказали, как спасти пострадавшие от апрельской стихии деревья И.о. директора ботанического сада ДНУ им. Гончара Анатолий Кабар дал советы жителям Днепра, как спасти деревья, которые пострадали от апрельской стихии. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Если ветер сломал верхушки хвойных деревьев, которые росли у вас во дворе, можете о них забыть. У елей и сосен одна точка роста, поэтому далее они расти не будут. Что касается других деревьев, то необходимо максимально удалить поврежденную часть, чтобы было минимальное сечение поврежденной части. Если ветка полностью не отчахнулась, можно попробовать ее связать со стволом. Но это нужно делать в самое короткое время. Обработку поврежденных деревьев необходимо проводить медьсодержащими препаратами, чтобы не попала грибковая инфекция. Это медный купорос, купроксат. Когда «рана» обсохнет, нужно ее обработать садовым варом. Также нужно подкармливать поврежденные деревья комплексными удобрениями, иммуномонодуляторами. Возможно, понадобятся укоренители. Понадобиться и профилактическая обработка растений инсектицидами и фунгицидами», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

