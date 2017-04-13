Без новой подстанции метрополитен Днепра не сможет получить бесперебойное электроснабжение, - Борис Филатов

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», 25 апреля, в Днепре стартовало строительство подстанции «Надднепрянская» -150/10/6 кВ, которая обеспечит электроснабжение жителей части Соборного и Шевченковского районов, а также городского метрополитена.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что строительство подстанции даст возможность обеспечить бесперебойное энергоснабжение ряд станция метрополитена.

Об этом он заявил в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

Городской голова поблагодарил энергетиков за реализацию крупного инвестиционного проекта в период общеэкономического кризиса. Напомним, реализация проекта по строительству подстанции «Надднепрянская» оценивается в более чем 350 млн грн.

«Если бы не строительство станции «Надднепрянская», мы бы могли получить серьезные проблемы с бесперебойной подачей электроэнергии. Именно эта станция будет запитывать целый участок - от станции «Музейная» до «Вокзальной». Этот проект, фактически, интегрируется в проект строительства метрополитена. Я хотел бы выразить благодарность компании ДТЭК за то, что она расширяет свои мощности, занимается серьезными инфраструктурными проектами в столь тяжелое, в том числе и для компании, время. Я уверен в профессионализме энергетиков и уверен, что в ноябре 2018 года станция будет закончена и Днепр получит новые возможности энергоснабжения», - отметил Борис Филатов.

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