| Общество | 18:34 | 25.04.2017 Волонтеры Фонда Вилкула посетили ликвидатора аварии на ЧАЭС В канун годовщины аварии на Чернобыльской АЭС волонтеры фонда Вилкула посетили на дому ликвидатора аварии и передали продукты. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда. Сергей Сергеевич Кульбач – инвалид 2 группы по ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Будучи старшим лейтенантом, в возрасте 36 лет, в июне 1986 года был отправлен к месту аварии, в Чернобыль. «Невозможно передать словами, что мы тогда все пережили. Уверен, каждый из ликвидаторов аварии будет помнить это время до конца жизни. Это был самый ужасный день в моей жизни. Я потерял здоровье, многие наши коллеги утратили и жизнь, было много эвакуированных. Катастрофа изменила жизнь миллионов. Им необходимо обеспечить высокий уровень социальной защиты, пенсионного обеспечения, бесплатное медикаментозное обслуживание. Но сейчас всего этого нет, власть отбирает у нас последние льготы и выплаты. С момента аварии я постоянно борюсь за свою жизнь, необходима постоянная реабилитация. Получив сильную дозу облучения, много лет проходил экстренное лечение. Больше всего осложнения дало на сердце. Недавно я перенес операцию на сердце, все средства уходят на мое лечение. Моя супруга, будучи пенсионеркой в возрасте 67 лет, вынуждена постоянно работать, чтобы хоть как-то выжить. Ведь мы вдвоем являемся опорой друг для друга» - сказал Сергей Кульбач. Супруга Сергея Сергеевича Любовь Ивановна Кульбач искренне поблагодарила Александра Вилкула и волонтеров Фонда «Украинская перспектива», что откликнулись на просьбу и поддержали их семью необходимыми продуктами питания.

