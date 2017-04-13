Сегодня в Украине отмечается 31-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 26 апреля 2017 года, исполняется 31 год с того времени как произошла самая масштабная техногенная катастрофа за все время использования атомной энергетики - авария на Чернобыльской атомной электростанции.

26 апреля 1986 года, ночью в 01:23 на четвертом энергоблоке ЧАЭС в результате серии тепловых взрывов был полностью разрушен реактор.

Значительное количество радиоактивных веществ попало в окружающую среду.

Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

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После аварии на Чернобыльской АЭС из пострадавших районов эвакуировали 116 тыс. человек, еще 230 тыс. были переселены из зараженной зоны. Из числа пострадавших вследствие аварии умерли 167 653 человек, среди них 2929 ликвидаторов.

Около 83% пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы страдают различными заболеваниями, а среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС - 92%.