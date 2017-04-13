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11:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Предварительные итоги операции «Нерест»: в Днепропетровской области в ходе 25-рейдов выявлено около 50-ти браконьеров. Борьба с продажей незаконно добытой рыбы на рынках региона»
26.04.2017
11:30		 МОСТ-ДНЕПР: «Пресс-конференция актеров популярного фильма «Слуга народа-2»
26.04.2017
12:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Приват банк изменил юридический адрес. Как это отразится на бюджете Днепра»
26.04.2017
12:30		 МОСТ-ДНЕПР:«Об открытии байкерского сезона в Днепропетровской области, в канун 20-летнего юбилея клуба «Angels-MC»
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13:00		 МОСТ-ДНЕПР: «О распространении среди детей и подростков опасного явления «kill selfie»
26.04.2017
13:30		 МОСТ-ДНЕПР: «Итоги акции «Военное такси»
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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 08:52 | 26.04.2017
Сегодня в Украине отмечается 31-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 26 апреля 2017 года, исполняется 31 год с того времени как произошла самая масштабная техногенная катастрофа за все время использования атомной энергетики - авария на Чернобыльской атомной электростанции.

26 апреля 1986 года, ночью в 01:23 на четвертом энергоблоке ЧАЭС в результате серии тепловых взрывов был полностью разрушен реактор.

Значительное количество радиоактивных веществ попало в окружающую среду.

Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Читайте также: волонтеры Фонда Вилкула посетили ликвидатора аварии на ЧАЭС 

После аварии на Чернобыльской АЭС из пострадавших районов эвакуировали 116 тыс. человек, еще 230 тыс. были переселены из зараженной зоны. Из числа пострадавших вследствие аварии умерли 167 653 человек, среди них 2929 ликвидаторов.

Около 83% пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы страдают различными заболеваниями, а среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС - 92%.
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Теги: Украина, общество

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