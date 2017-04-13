Мы всегда будем помнить подвиг пожарных, военнослужащих, ученых, медиков, строителей, защищали украинскую землю и мир от смертельной опасности, - Валентин Резниченко

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко выступил с обращением по случаю 31-й годовщины аварии на ЧАЭС.

«Сегодня мы чествуем тех, кто укрощал ядерную стихию на Чернобыльской АЭС.

Мы всегда будем помнить подвиг пожарных, военнослужащих, ученых, медиков, строителей, защищали украинскую землю и мир от смертельной опасности. Среди героев - и жители Днепропетровщины.

Мы заботимся о тех, чьи судьбы опалила трагедия в Припяти. С глубокой скорбью склоняем головы перед светлой памятью тех, кто пожертвовал жизнью ради потомков.

Герои-чернобыльцы, мы благодарны вам за самоотверженный подвиг и патриотизм.

Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия. Пусть в этот день национальной скорби колокола Чернобыля откликнутся милосердием в сердце каждого из нас», - говорится в обращении.

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