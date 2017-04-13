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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:01 | 26.04.2017
Полицейские «выловили» в водоемах Днепропетровщины 41 км браконьерских сетей

Старший инспектор по о.д. отдела УПП Комаров Дмитрий на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал о работе подразделения в период операции «Нерест».

«Мы взаимодействуем со всеми структурами региона, которые занимаются охраной живых ресурсов. Патрулирование на водоемах Днепропетровщины ведется круглосуточно. Благодаря нашей консолидированной работе значительно выросло количество протоколов и уменьшилось количество незаконно выловленной рыбы на рынках. Кроме того, цена на рыбу выросла в несколько раз, а это означает, что продается, а значит, и вылавливается ее очень мало. Это дает нам надежду, что нерест в Днепропетровской области пройдет нормально.

С начала операции «Нерест», которая стартовала в регионе 1 апреля, на водоемах области было изъято 41 километр браконьерских сетей. Это не считая других незаконных орудий лова. Поэтому мы просим жителей Днепропетровщины, если они видят, что в магазинах продаются незаконные орудия лова рыбы, звоните 102», - сказал он.

Как ранее сообщало ИА «Мост-Днепр», в Днепропетровской области с начала «Нереста» изъято около 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы. 
 
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