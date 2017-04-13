Легкая шизофрения – профессиональное качество актера, - Ольга Жуковцова

Актеры киноленты «Слуга народа-2» Петр Никитин и Ольга Жуковцова рассказали, что далеко не всегда на сцене приходится играть персонажей, схожих с самими актерами. Они рассказали, что существуют специальные техники, которые позволяют вжиться в образ любого персонажа.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Есть специальные техники подмены, когда приходится подменять чувства. Например, мне нужно сыграть ненависть к своему начальнику, которой я никогда не испытывала. Но у меня была нелюбимая учительница. И таким образом производится подмена. Задача актера - из раза в раз воспроизводить эти чувства. Поэтому сыграть можно», - рассказала Ольга Жуковцова.

Петр Никитин отметил, что нередко использование профессиональных техник дает возможность влиться в образ.

«Когда ты работаешь над ролью, ты должен прожить прочувствовать все происходящее. Все это вырабатывается как техника. И уже во время спектакля эта техника приводит к эмоциям, начинает происходить обратный процесс. Ты помнишь текст, ты помнишь действия, но уже начинают появляться эмоции. Например, может появиться слеза», - отметил он.

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«Я наывают это профессиональным качеством актера – легкой шизофренией», - добавила Ольга Жуковцова.