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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:18 | 26.04.2017
В Днепре с помощью волонтерской акции «Военное такси» собрали 20 тыс грн

С 20 по 22 апреля в Днепре прошла акция «Военное такси» - водителями автомобилей были участники АТО и известные волонтеры. Заработанные деньги (около 20 тыс. грн) пойдут на покупку автомобиля для 74-го разведывательного батальона
ВСУ.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил участник акции Кирилл Недря.

«Целью акции в первую очередь была дать возможность пообщаться обычным людям с ветеранами АТО, волонтерами», - сказал участник акции.

Акция не собрала достаточно денег для покупки автомобиля.

«При приблизительных подсчетах не хватает около 50 тысяч гривен. Автомобиль для «74-ки» будет куплен в любом случае, при участии фонда «Повернись живим», при участии компании «Uklon»», - сообщил Кирилл Недря.

При этом, по его словам, подобная акция в Киев и Львове с лихвой окупила стоимость автомобиля.

«Назвать акцию в Днепре провальной тоже нельзя: порадовали, в первую очередь, наши пассажиры - люди, которые действительно видят изменения и стремятся к ним», - сказал Кирилл Недря.

Предполагается, что одной из причин невысокого результата акции была погода (напоминаем, в дни с 20 по 22 апреля по Днепропетровской области было объявлено штормовое предупреждение).

Следующим городом, который примет проведение акции будет Одесса.
 
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