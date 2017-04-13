Мода на селфи на железной дороге за последние годы убила в Украине десятки детей, - ПЖД

Руководитель пресс-службы Приднепровской железной дороги Ирина Козлова сообщила, что в последние годы железнодорожная инфраструктура стала активно использоваться молодежью для экстремальных съемок.



Об этом она заявила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».



«Это связано с модой на селфи, а также популярностью компьютерных игр, где стирается грань между жизнью и смертью. Играет свою роль и реклама. Зачастую люди фотографируются на подвижном составе, мостах, пешеходных переходах, на рельсах. Ради лайков в социальных сетях подростки рискуют жизнью.



Согласно статистике, в 2016 году на Укрзалізниці пострадал 31 несовершеннолетний, из них 16 – со смертельным исходом. На подвижном составе мы имеем 14 пострадавших от поражения током и 5 погибших. В 2015 году пострадали 36 детей, 18 – со смертельным исходом, в том числе от тока - 19 и 7 соответственно. В первом квартале нынешнего года пострадало 4 ребенка, 1 погиб.

На ПЖД в минувшем году был один смертельный случай, связанный с селфи. Парень 24-х лет забрался на парапет на пешеходном мосту по ст. Вольнянск (Запорожская область), упал и получил смертельные травмы.

Мы проводим беседы с родителями по этому поводу, объясняем, что провода находятся под напряжением 27,5 тыс вольт. Ни одно удачное фото не стоит того, чтобы умереть», - сказала она.