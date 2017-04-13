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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:36 | 26.04.2017
Днепрянам рассказали, какие места опасны для фотосъемок

Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказала о местах, которые очень опасны для фотографирования.

«С начала года в Днепропетровской области произошло 2 800 пожаров, 15 несчастных случаев на воде. Обнаружено и обезврежено 262 единицы взрывоопасных предметов.

Что касается мест, где мы не рекомендуем фотографироваться, это: зоны пожаров, высоковольтных проводов, во время движения транспорта, на автомобильных трасах и железной дороге, в разрушенных зданиях, на перилах мостах, с оружием, взрывоопасными предметами и пр.

Если молодые люди хотят сделать интересные фото, пусть приходят к спасателям и становятся волонтерами», - сказала она. 
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16:36		 Днепрянам рассказали, какие места опасны для фотосъемок
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