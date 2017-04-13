Если селфимания превратилась в зависимость, следует обратиться к специалисту, - эксперт

|
Психолог, консультант в методе Позитивной психотерапии Ольга Бабенко отметила, что селфи в экстремальных местах обусловлено желанием стать популярным.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Природа этого явления заключается в желании понравиться, получить удобрение. Селфимания стала популярной в Украине с 2010 годах. Чтобы молодежь не шла делать фотографии на железную дорогу, нужно предлагать альтернативу. Организовывать безопасные мероприятия, в которых молодежи будет интересно. Чтобы реализовать потребность подростков в своем желании быть востребованными и популярными. В селфи достаточно много позитивных моментов. Это возможность для человека сохранить позитивные воспоминания, например, с путешествий. Проблемы возможны, когда появляется зависимость от необходимости постоянно выкладывать селфи, получать за фотографии лайки, когда человек расстраивается, когда лайков мало. Если такая зависимость возникла, тогда, возможно, необходимо обратиться к специалисту и найти альтернативу селфимании», - сказала она.