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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:16 | 26.04.2017
Если селфимания превратилась в зависимость, следует обратиться к специалисту, - эксперт

Психолог, консультант в методе Позитивной психотерапии Ольга Бабенко отметила, что селфи в экстремальных местах обусловлено желанием стать популярным.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Природа этого явления заключается в желании понравиться, получить удобрение. Селфимания стала популярной в Украине с 2010 годах. Чтобы молодежь не шла делать фотографии на железную дорогу, нужно предлагать альтернативу. Организовывать безопасные мероприятия, в которых молодежи будет интересно. Чтобы реализовать потребность подростков в своем желании быть востребованными и популярными. В селфи достаточно много позитивных моментов. Это возможность для человека сохранить позитивные воспоминания, например, с путешествий. Проблемы возможны, когда появляется зависимость от необходимости постоянно выкладывать селфи, получать за фотографии лайки, когда человек расстраивается, когда лайков мало. Если такая зависимость возникла, тогда, возможно, необходимо обратиться к специалисту и найти альтернативу селфимании», - сказала она. 
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