| Общество | 17:16 | 26.04.2017 Если селфимания превратилась в зависимость, следует обратиться к специалисту, - эксперт Психолог, консультант в методе Позитивной психотерапии Ольга Бабенко отметила, что селфи в экстремальных местах обусловлено желанием стать популярным. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Природа этого явления заключается в желании понравиться, получить удобрение. Селфимания стала популярной в Украине с 2010 годах. Чтобы молодежь не шла делать фотографии на железную дорогу, нужно предлагать альтернативу. Организовывать безопасные мероприятия, в которых молодежи будет интересно. Чтобы реализовать потребность подростков в своем желании быть востребованными и популярными. В селфи достаточно много позитивных моментов. Это возможность для человека сохранить позитивные воспоминания, например, с путешествий. Проблемы возможны, когда появляется зависимость от необходимости постоянно выкладывать селфи, получать за фотографии лайки, когда человек расстраивается, когда лайков мало. Если такая зависимость возникла, тогда, возможно, необходимо обратиться к специалисту и найти альтернативу селфимании», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

