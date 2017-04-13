Опубликовано видео конфликта Лысенко и Варфоломея (ВИДЕО)

В среду, 26 апреля, в Днепровском городском совете произошел конфликт между вице-мэром Михаилом Лысенко и главой ОСМД «Запорожское шоссе, 80» Сергеем Варфоломеем.
Стороны обвинили другу друга в разжигании конфликта. Депутат городского совета Дмитрий Хозин опубликовал видео, на котором запечатлен момент видео.
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