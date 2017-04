| Общество | 10:14 | 27.04.2017 ДнепрОГА закупила для больных гемофилией препараты на 1,5 млн грн ДнепрОГА приобрела для больных гемофилией препараты на 1,5 миллиона гривен. Как сообщают в департаменте здравоохранения, теперь годовая потребность в медикаментах пациентов с таким диагнозом в регионе обеспечена на 100%. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Гемофилия передается по наследству от матери к сыну, носителями являются девушки. Болезнь вызывает наследственный дефицит фактора свертывания. Малейшая травма вызывает кровотечения, гематомы. Поэтому таким пациентам крайне важно своевременно принимать препараты», - рассказали в областном департаменте здравоохранения. В этом году на факторы свертывания крови для больных гемофилией из госбюджета выделено около 8 млн грн гривен. Дополнительные полтора миллиона гривен выделили из областного бюджета. «Благодаря дополнительным закупкам за счет облбюджета, пациенты обеспечены необходимым лечением на 100%», - отметили в департаменте. На Днепропетровщине проживает 115 больных гемофилией.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати медицина, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7