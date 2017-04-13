ДнепрОГА закупила для больных гемофилией препараты на 1,5 млн грн

ДнепрОГА приобрела для больных гемофилией препараты на 1,5 миллиона гривен. Как сообщают в департаменте здравоохранения, теперь годовая потребность в медикаментах пациентов с таким диагнозом в регионе обеспечена на 100%.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Гемофилия передается по наследству от матери к сыну, носителями являются девушки. Болезнь вызывает наследственный дефицит фактора свертывания. Малейшая травма вызывает кровотечения, гематомы. Поэтому таким пациентам крайне важно своевременно принимать препараты», - рассказали в областном департаменте здравоохранения.

В этом году на факторы свертывания крови для больных гемофилией из госбюджета выделено около 8 млн грн гривен. Дополнительные полтора миллиона гривен выделили из областного бюджета.

«Благодаря дополнительным закупкам за счет облбюджета, пациенты обеспечены необходимым лечением на 100%», - отметили в департаменте.

На Днепропетровщине проживает 115 больных гемофилией.

