На майские праздники в Днепре будет по-летнему тепло и солнечно, - Гидрометцентр

Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак сообщил, что 1, 2 мая на Днепропетровщине будет тепло и сухо. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «После циклонов, принесших на Днепропетровщину снег и дожди, в область пришло практически летнее тепло. 28 апреля днем температура воздуха по области будет составлять +19…+22, ночью пока прохладно +3…+8 тепла. 29-30 апреля днем потеплеет днем до +24, а ночью до +11. 1, 2 мая будет практически такой же температурный режим. Осадков не ожидается. Подобная погода продержится до 5 мая. Дальше мы не заглядываем. По предварительным прогнозам, средняя температура воздуха в мае будет на 1,5 градуса выше нормы – 17,5 градусов вместо 16-ти. Количество осадков – 47 мм», - сказал он. Читайте также: Майские праздники: какие выходные оставили украинцам

