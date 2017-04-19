С 29 апреля спасатели Днепропетровщины будут работать в усиленном режиме

Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГС ЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева сообщила, что с 29 апреля по 10 мая спасатели Днепропетровщины будут работать в усиленном режиме.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Отряды Главного управления ГС ЧС Украины в Днепропетровской области переведены на усиленный режим несения службы. Такой режим продлится с 29 апреля по 10 мая включительно. Круглосуточно будут дежурить 102 единицы техники, 415 человек личного состава. Предусмотрен также резерв в 78 единиц техники и 268 человек личного состава. Готовясь к праздникам, мы провели проверки мест массового скопления людей. Будут задействованы пиротехники и водолазы. Также подключили к работе в эти дни водолазов», - сказала она.

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