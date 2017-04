| Общество | 15:23 | 27.04.2017 Дорога между Днепром и Киевом станет современной европейской магистралью, - Андрей Павелко Глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины, народный депутат Андрей Павелко сообщил, что с 1 января 2018 года в стране начнет работу программа «Дорожный фонд», в основе которой лежат инновационные методики финансирования дорожно-ремонтных работ. Об этом он сообщил в интервью. http://most-dnepr.info/news/stories/interview/147157.htm « Дороги – это общая боль для всей Украины. Каждый год весной их покрытие уходит вместе со снегом. Для того чтобы исправить такое положение вещей, была принята большая новая программа под названием «Дорожный фонд». Она заработает с 1 января 2018 года, но уже сегодня в этом вопросе имеются определенные подвижки. Например, раньше на латание дыр на дорогах во всей стране выделялось всего несколько миллиардов гривен, и с таким подходом было понятно, что хороших дорог и быть не может. Но уже в этом году бюджетный комитет, Нацбанк и Кабмин выработали такую систему, как репрофайлинг. Это означает, что Нацбанк должен пересмотреть работу с облигациями внутреннего займа, сэкономив на их обслуживании для госбюджета около 20–30 млрд грн. Половина этих денег и будет направлена на дороги. Сейчас мы ждем сообщения от Нацбанка о том, что работа выполнена, и как только это произойдет, на реконструкцию дорог в нашей стране будет направлена рекордная сумма.», - рассказал Андрей Павелко. В частности, подчеркивает нардеп, одной из важнейших задач является полная реконструкция автодороги «Царичанка – Решетиловка», которая соединяет Днепр и Киев. Магистраль обеспечивает транспортную связь между всеми регионами Украины, повышая таким образом инвестиционную привлекательность страны. Данное направление, говорит глава бюджетного комитета, планируется реконсруировать до вида современной доргги европейского уровня. «Это стратегически важная автомагистраль не только для этих двух городов, но и для всей страны, для полноценного транспортного сообщения между всеми регионами Украины. А это в свою очередь серьезно сказывается на инвестиционной привлекательности нашей страны. В этом году мы добились выделения первых 300 млн. грн., сейчас там уже начаты ремонтные работы. Но для того чтобы превратить дорогу не просто в хорошую, а в полноценную четырехполосную трассу европейского уровня, понадобятся еще инвестиции, которые мы планируем привлечь через наших международных партнеров. Весь проект эксперты оценивают приблизительно в €500 млн и у нас уже есть некоторые предварительные договоренности, в частности, со Всемирным банком, где готовы рассмотреть возможность вложений в этот проект», - отметил Андрей Павелко. Полное интервью народного депутата можно прочитать здесь. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

