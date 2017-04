| Общество | 16:28 | 27.04.2017 На Днепропетровщине зарегистрирована смерть человека от бешенства Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев сообщил, что в Солонянском районе зарегистрирован смертельный случай от бешенства. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Самым страшным заболеванием, которым может заразиться человек от животных, является бешенство. На территории Днепропетровской области два летальных случая этого заболевания было зарегистрировано в 2015 году, впервые за последние 25 лет. В 2016 году также зарегистрирована смерть человека от бешенства в Синельниковском районе в результате укуса домашнего кота. Об актуальности проблемы свидетельствует и нынешний летальный случай в Солонянском районе. Причиной смерти молодой женщины от бешенства стал укус зараженного собаки. Заболеть бешенством могут не только коты и собаки, но и крупный рогатый скот, как это произошло в селе Приднепровское Днепровского района нашей области в марте текущего года», - сказал он.

