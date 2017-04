| Общество | 16:05 | 28.04.2017 С 6 мая на Днепропетровщине стоимость проезда в электричках вырастет на 30-40% Начальник службы пригородных пассажирских перевозок Приднепровской железной дорог Юрий Савченко сообщил, что руководством ПЖД было вынуждено принять решение о повышении стоимости проезда в пригородных поездах в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Это решение обусловлено несколькими факторами: повышением цен на электроэнергию, повышением минимальной зарплаты и пр. Следует отметить, что последний раз стоимость проезда повышалась почти 2 года назад. В 2016 году валовые доходы от пригорода на ПЖД по Днепропетровской области составили 60 млн грн. Расходы – более 470 млн грн. То есть, мы потратили почти в 10 раз больше, чем заработали. При этом график и количество поездов осталось практически на прежнем уровне. Кроме того, мы перевозим очень много пассажиров льготных категорий. За прошлый год по области перевезли около 3 млн грн льготников на сумму почти 34 млн грн. Получили компенсацию 12,3 млн грн, причем 10 млн грн компенсировал Днепр. Устанавливая новые тарифы, мы отталкивались от основного нашего конкурента – автотранспорта. И даже после повышения ездить на электричках будет дешевле. Например, до Синельниково проезд в маршрутке стоит 30 грн, мы везем за 18 грн, до Каменского маршрутка стоит 20 грн, мы везем за 14 грн. В процентном соотношении стоимость проезда выросла от 30 до 40%. Минимальная стоимость проезда будет 8 грн. Новые тарифы начнут действовать с 6 мая», - сказал он.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7