За выходные на Днепропетровщине возникло 105 пожаров, - ГУ ГосЧС в области

Начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС в Днепропетрвоской области Руслан Мураль сообщил, что в период с 29 апреля по 2 мая спасателями было осуществлено 178 оперативных выездов.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Возникло 105 пожаров, половина из них на свалках и в экосистемах. Выявили и уничтожили 4 боеприпаса времен ВОВ, 2 несчастных случаев в Кривом Роге. 29 апреля серьезный пожар произошел на одном из промышленных предприятий Амур-Нижнеднепровского района. К сожалению, погода сопутствует тому, что количество пожаров в экосистемах возрастает. В период выходных 6-9 мая спасатели Днепропетровщины тоже будут работать в усиленном режиме», - сказал он.

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