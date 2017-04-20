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| Общество | 16:53 | 03.05.2017
В Днепре участники Второй мировой и бойцы АТО приняли участие в фотопроекте «Ветеран – ветерану»

Участники АТО и Второй мировой войны сделали совместные фото для проекта ДнепрОГА «Ветеран-ветерану». Снимки будут выставлены в облгосадминистрации и Музее АТО.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Этим проектом мы хотим показать связь времен, связь поколений и войн. Всегда украинцы боролись за свою страну, за свою независимость. Несмотря на свой возраст, мы всегда остаемся воинами», - рассказал советник председателя ДнепроОГА Иван Начовный.

К фотопроекту присоединились пятеро ветеранов Второй мировой войны и столько же бойцов АТО.

«Хорошая идея ... Это волнующая встреча с людьми очень выдающимися, ведь они освобождали Украину от фашизма», - поделился АТОшник, наводчик танка Александр Олейник.

«Я живу на улице Гагарина у танка. Слышу все машины, которые везут раненых в больницу Мечникова. Мне всегда жаль этих ребят ... Потому что я сам был на фронте, на войне ... Я видел эти ужасы большие, когда тысячи людей погибали ... Хотелось бы, чтобы эти ребята оставались патриотами нашей Родины, рассказывали молодежи, школьникам о свои подвиги, о трудностях, которые они вынесли ... Я им желаю счастья и здоровья», - сказал участник Второй мировой войны, летчик Афанасий Солдатенков.

Боец 20-го отдельного мотопехотного батальона Дмитрий Кошка фотографируется вместе со своей бабушкой - ветераном Второй мировой.

«Я сейчас начал ставить диктофон, записывать ее истории ... Более ставлю вопросов, которые у меня возникли там (в АТО - ред.). Ведь мы живем каким мифом о той войне. Пришел к выводу, что в плане воздействия на человека война не меняется никогда », - поделился Дмитрий Кошка.

Главное в проекте - общение участников двух войн. Каждый из них рассказал свою историю.

«Композиции возникают сами по себе», - отметил фотограф проекта Игорь Спивак.

На фото бойцы АТО основном стоят чуть впереди воинов Второй мировой. «Но все они идут в наше светлое свободное будущее», - добавил фотограф.

В фотостудии участники проекта «Ветеран - ветерану» работали в течение двух часов. Посмотреть можно будет на выставке в холле ДнипроОДА на следующей неделе. Затем фотографии разместят в Музее АТО.
 
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