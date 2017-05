| Общество | 10:25 | 04.05.2017 Уникальная Аллея памяти погибших бойцов АТО откроется в Днепре - Валентин Резниченко 12 мая в Днепре откроется уникальная для Украины Аллея памяти, посвященная погибшим во время Революции Достоинства и АТО. В мероприятиях по чествованию Героев примут участие более 400 почетных гостей - политиков, дипломатов, деятелей культуры, бойцов АТО и их близких. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«При создании Аллеи памяти мы умышленно отошли от штампов - хотелось сделать что-то необычное и действительно достойное наших Героев. Так родилась композиция из стеклянных стел, на которых - фотографии более 500 погибших в АТО и на Майдане жителей Днепропетровщины», - рассказал председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.



По его словам, при изготовлении стел использованы новейшие технологии - двойная печать фото на стекле и зонированная подсветка. На стелах можно будет увидеть и фото с передовой, снятые украинскими военными фотокорреспондентами в том числе и известным фотографом Дмитрием Муравским.



Аллея памяти - это парковый комплекс возле ДнепрОГА, при обустройстве которого ветераны АТО, их близкие и представители общественности высадили более 180 туй. Проект реализуется исключительно на средства меценатов. «Мы пригласили на открытие Аллеи памяти представителей международного сообщества. И теперь весь мир сможет посмотреть в глаза молодых ребят, которые отдали свою жизнь ради мира и спокойствия не только в Украине, но и во всей Европе», - заявил Валентин Резниченко.

