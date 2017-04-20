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| Общество | 16:28 | 04.05.2017
За неделю в рамках акции «Посади дерево – спаси город» в Днепре было высажено более 200 деревьев

Лидер общественного движения «Посади дерево – спаси город» Анна Кондракова сообщила, что за неделю в рамках акции было высажено более 200 деревьев.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«За полторы недели идея превратилась в инициативу, а затем в акцию и общественное движение, которое объединило более 300 человек. Была создана группа в Фейсбук, куда добавились около 280 человек. Мы получили 71 заявку-адрес, где люди просили высадить деревья. Все эти заявки были выполнены. Охвачены 100 дворов, высажено 203 дерева. Сейчас днепряне присылают фотоотчеты саженцев, как они следят за ними поливают. Это приятно. Поступают новые заявки на посадку деревьев, но пока очень жарко. Надеемся, что новый этап акции состоится осенью», - сказала она.
 
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