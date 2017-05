| Общество | 14:36 | 04.05.2017 Государственные награды получили жители Днепропетровщины Высокие награды получили в ДнепрОГА 12 жителей области. Среди награжденных - волонтеры, шахтеры, артисты, преподаватели. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. Среди отличий - орден «За мужество», медаль «За труд и доблесть», звание заслуженного артиста, юриста и педагога, почетные грамоты Кабинета Министров Украины.



«Я работаю на шахте бункеровщиком. Работа мне по душе, ведь люблю тяжелый труд - тот, который не под силу даже мужчинам. Первый раз получаю такую награду, и это очень приятно. Значит, мы развиваем страну не зря», - рассказала бункеровщик участка шахты Криворожского железорудного комбината Ирина Савина.



«Стала Заслуженным юристом Украины. Почетное звание присвоил Президент Украины. Очень приятно, что на таком высоком уровне оценены мои достижения. Я люблю свою работу. Люблю образовательный процесс, научную работу, общественную деятельность», - поделилась заведующая кафедрой Днепропетровского государственного университета внутренних дел, доктор юридических наук Лариса Наливайко. Награжденные признались: такие отличия - дополнительный стимул упорно работать для своей страны.

