Государственные награды получили жители Днепропетровщины

Высокие награды получили в ДнепрОГА 12 жителей области. Среди награжденных - волонтеры, шахтеры, артисты, преподаватели.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

Среди отличий - орден «За мужество», медаль «За труд и доблесть», звание заслуженного артиста, юриста и педагога, почетные грамоты Кабинета Министров Украины.



«Я работаю на шахте бункеровщиком. Работа мне по душе, ведь люблю тяжелый труд - тот, который не под силу даже мужчинам. Первый раз получаю такую награду, и это очень приятно. Значит, мы развиваем страну не зря», - рассказала бункеровщик участка шахты Криворожского железорудного комбината Ирина Савина.



«Стала Заслуженным юристом Украины. Почетное звание присвоил Президент Украины. Очень приятно, что на таком высоком уровне оценены мои достижения. Я люблю свою работу. Люблю образовательный процесс, научную работу, общественную деятельность», - поделилась заведующая кафедрой Днепропетровского государственного университета внутренних дел, доктор юридических наук Лариса Наливайко.

Награжденные признались: такие отличия - дополнительный стимул упорно работать для своей страны.

