| Общество | 12:46 | 05.05.2017 В Днепропетровской области 100 человек пострадали от укусов клещей Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев сообщил, что в текущем году в Днепропетровской области уже 100 человек пострадали от укусов клещей. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «На Днепропетровщине за последние 5 лет заболеваемость возросла почти в 2 раза. Так, в 2012 году было зарегистрировано 129 случаев, в 2016 году – 236 случаев, на сегодняшний день уже зафиксировано – 100 случаев», - рассказал он. По его словам, заражение людей болезнью Лайма происходит чаще всего при нападении клещей на дачах, лесах, лесопосадках, местах отдыха на территории городов и сел, а также на дачных участках. Андрей Кондратьев рассказал, как обезопасить себя от укусов клещей. «Для защиты от болезни Лайма необходимо соблюдать профилактические мероприятия. При выезде на природу нужно помнить несколько правил:

1.Одевать рубашку с плотно прилегающими манжетами заправленную в брюки, брюки заправить в носки, туго завязать косынку и обуть закрытую обувь;

2.Желательно, чтобы одежда была светлого цвета;

3.Использовать средства, которые отпугивают клещей;

4.Не садится на непокрытую землю;

5.Осматривать открытые части тела и одежду каждые 2 часа на протяжении прогулки и после возвращения;

6.Не заносить в помещение лессовые цветы, траву», - рассказал он. Начальник Госпродпотребслужбы подчеркнул, если вы нашли клеща уже к телу, не нужно самостоятельно его удалять, необходимо срочно обратится в медицинское учреждение.

