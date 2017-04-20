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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:46 | 05.05.2017
В Днепропетровской области 100 человек пострадали от укусов клещей

Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев сообщил, что в текущем году в Днепропетровской области уже 100 человек пострадали от укусов клещей.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«На Днепропетровщине за последние 5 лет заболеваемость возросла почти в 2 раза.

Так, в 2012 году было зарегистрировано 129 случаев, в 2016 году – 236 случаев, на сегодняшний день уже зафиксировано – 100 случаев», - рассказал он.

По его словам, заражение людей болезнью Лайма происходит чаще всего при нападении клещей на дачах, лесах, лесопосадках, местах отдыха на территории городов и сел, а также на дачных участках.

Андрей Кондратьев рассказал, как обезопасить себя от укусов клещей.

«Для защиты от болезни Лайма необходимо соблюдать профилактические мероприятия. При выезде на природу нужно помнить несколько правил:
    1.Одевать рубашку с плотно прилегающими манжетами заправленную в брюки, брюки заправить в носки, туго завязать косынку и обуть закрытую обувь;
    2.Желательно, чтобы одежда была светлого цвета;
    3.Использовать средства, которые отпугивают клещей;
    4.Не садится на непокрытую землю;
    5.Осматривать открытые части тела и одежду каждые 2 часа на протяжении прогулки и после возвращения;
    6.Не заносить в помещение лессовые цветы, траву», - рассказал он.

Начальник Госпродпотребслужбы подчеркнул, если вы нашли клеща уже к телу, не нужно самостоятельно его удалять, необходимо срочно обратится в медицинское учреждение. 
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Теги: здоровье, Днепропетровщина

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