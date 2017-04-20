В День памяти и примирения в Днепре состоится памятное шествие

В понедельник, 8 мая, в Днепре состоится памятное шествие. Представители власти, общественности и просто неравнодушные горожане пройдут по центральным улицам областного центра, чтобы почтить память погибших во время Второй мировой войны.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Присоединиться к акции могут все желающие. Начало в 11:00. Участники акции пройдут от площади Героев Майдана к парку Памяти и Примирения, где в 12:00 состоится торжественное возложение цветов к мемориалу воинам, погибшим во Второй мировой войне.

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8 мая - День Памяти и примирения, утвержденный Указом Президента Украины Петра Порошенко весной 2015 года.