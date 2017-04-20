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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:00 | 09.05.2017
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне

В Украине сегодня, 9 мая, отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Дата приурочена к годовщине капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года.

День памяти и примирения установлен указом президента Украины Петра Порошенко № 169/2015 «О мероприятиях по празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны» от 24 марта 2015 года.

При этом было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Термин «Великая Отечественная Война» использовали в бывшем СССР, чтобы подчеркнуть, что в войне 1941-1945 годов граждане защищали Советский Союз как общее Отечество.

Закон определил, что уважительное отношение к памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне, ветеранах войны, украинском освободительном движении и жертвах нацизма является священным долгом государства и граждан Украины.

Символом Дня памяти и примирения и Дня Победы являтеся красный мак.


 
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Теги: Украина

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