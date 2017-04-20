В Украину идут похолодание и дожди

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Сегодня, 9 мая, на всей территории Украины синоптики ожидают дожди, а местами и с грозами.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
На западе дневная температура будет составлять от +8…+14 градусов, местам на почве заморозки 0…+3 градусов.
В северном регионе температура воздуха составит от +11…15 градусов.
Восточным областям прогнозируют дожди с грозами, однако днем там будет теплее – местами до +19 градусов.
В центральной Украине во вторник будет от +14…20 градусов.
На юге ожидаются дожди с грозами, температура будет колебаться от +17…21 градусов.
В Киеве сегодня, 9 мая, воздух прогреется до +12…14 градусов, также прогнозируют дождливую погоду.