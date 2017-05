| Общество | 09:26 | 09.05.2017 В Украину идут похолодание и дожди Сегодня, 9 мая, на всей территории Украины синоптики ожидают дожди, а местами и с грозами. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. На западе дневная температура будет составлять от +8…+14 градусов, местам на почве заморозки 0…+3 градусов. В северном регионе температура воздуха составит от +11…15 градусов. Восточным областям прогнозируют дожди с грозами, однако днем там будет теплее – местами до +19 градусов. В центральной Украине во вторник будет от +14…20 градусов. На юге ожидаются дожди с грозами, температура будет колебаться от +17…21 градусов. В Киеве сегодня, 9 мая, воздух прогреется до +12…14 градусов, также прогнозируют дождливую погоду.

