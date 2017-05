| Общество | 12:26 | 10.05.2017 Богонис назначен и.о. главы полиции Днепропетровщины по общественной безопасности, - Князев Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», Аваков уволил начальников полиции Днепра и области. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что события 9 мая, которые произолши в Днепре будет изучать комиссия Национальной полиции, в состав которой войдут представители нескольких департаментов. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе МВД Украины. Глава МВД сообщил, что по ситуации 9 мая в г. Днепр ним было принято решение об увольнении из полиции начальника Главного управления полиции Днепропетровской области генерала Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра полковника Андрея Бидыло, а также соответствующих заместителей по вопросам обеспечения общественной безопасности. Для расследования событий в Днепре создана комиссия из числа представителей нескольких подразделений Национальной полиции. В ее состав войдут представители департаментов внутренней безопасности, превентивной деятельности, кадрового обеспечения, а также других подразделений - по решению главы Нацполиции. Результаты расследования будут публично обнародованы. «Простите. Надеюсь, этот урок полицией Днепра будет усвоен. Как, надеюсь, усвоят его и политики. Сделаем выводы - будем сильнее », - отметил Арсен Аваков. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что руководители полиции в Днепропетровской области показали абсолютную неспособность управлять ситуацией.

«Вы не понимаете задач, которые стоят перед государством. Вы совершенно не справились со своей работой. «Договорняки», которые были 2 мая три года назад, - мы видели, чем все это закончилось. И по аналогичному пути вы ушли. Ваша роль в этой ситуации была нулевая. Абсолютное невладение ситуацией », - подчеркнул Сергей Яровой. Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил о том, кто заменит уволенного руководителя полиции области по вопросам охраны общественной безопасности. «С сегодняшнего дня исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области по общественной безопасности моему приказу будет назначен руководитель патрульной полиции города Днепра Владимир Богонис. Приказ вступает в силу с 10 часов утра », - отметил Сергей Князев.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7