| Общество | 15:04 | 10.05.2017 Люди спрашивают - специалисты отвечают: где вакцинировать животных (ПОЛЕЗНО) У многих жителей Днепропетровщины есть домашние любимцы: кошки или собаки. Для их здоровья и безопасности каждому владельцу необходимо позаботиться о вакцинации. Где это можно сделать - спрашивают горожане. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Я недавно завел щенка. Пока он маленький, хочу сделать все необходимые прививки. Меня интересует, где это можно сделать, и есть ли в нашем городе именно государственные ветлечебницы?», - спрашивает житель Днепра Александр. Отвечает главный санитарный врач Днепропетровщины Андрей Кондратьев. «Вакцинировать животных необходимо, чтобы они не подхватили очень опасную болезнь - бешенство. Сделать это можно в государственных ветеринарных больница, которые есть в каждом районе города. Стоимость услуг в таких учреждениях в разы дешевле, чем в частных клиниках. Если раньше владельцев животных отпугивали высокие тарифы, то сейчас они снизились», - говорит Андрей Кондратьев. «Животное - не игрушка, которую можно поставить на полку. За ним нужно постоянно ухаживать», - добавляет специалист. Стоимость на те или иные услуги можно узнать непосредственно в государственных ветклиниках или по телефонам: - (056) 765-95-47, (056) 735-20-16 – Днепровская городская государственная больница ветеринарной медицины (ДБВМ);

- (056) 735-20-17 – ДБВМ Центрального и Чечеловского районов;

- (056) 735-20-19 – ДБВМ АНД и Индустриального районов;

- (056) 735-20-18 – ДБВМ Новокодацкого района;

- (056) 735-20-27 – ДБВМ Самарского района;

- (056) 735-20-26 – ДБВМ Соборного района;

- (056) 404-16-42 – справки в Кривом Роге;

- (292) 3-75-63, (292) 52-13-52 – в Каменском;

- (232) 4-24-90, (232) 6-15-87 – в Павлограде;

- (05662) 5-35-60 – в Никополе.

