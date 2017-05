| Общество | 17:08 | 10.05.2017 На Павлоградском химзаводе чтят и поддерживают ветеранов, - участники боевых действий 9 мая в поселке им. 18 сентября г. Павлограда чествовали ветеранов Великой отечественной войны. В торжествах по случаю Дня Победы приняли участие и работники Павлоградского химического завода. На предприятии одним из приоритетных направлений является забота и помощь о ветеранах. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Участник боевых действий, инвалид детства Надежда Бондаренко отметила, что она уже давно на пенсии, но родной завод всегда поздравляет с 9 мая. «9 мая имеет для меня большое значение. Во время Второй отечественной войны погиб мой отец. Я родилась в 1941 году. Когда мне не было и года, случилась беда, в результате которой я стала инвалидом. Потом жизнь сложилась по-разному. 21 год я проработала на Павлоградском химическом заводе. Уже давно на пенсии, но родной завод всегда поздравляет с 9 мая. Спасибо им большое», - сказала она. Участник боевых действий, ветеран ВОВ Елена Ведмидь рассказала, что она отдала заводу почти 30 лет своей жизни. «Во время войны мы жили в землянке. Мой отец погиб в Тульской области, оставив сиротами троих детей. Мне тогда было 9 лет. В 1950 году я пришла работать на Павлоградский химический завод. Проработала в 3-м цеху 29 лет. В молодые годы вместе с напарницей перебрасывала мешки с селитрой. Спасибо заводу, что помнят, поздравляют, приглашают на праздник Победы», - сказала она. Участник войны Николай Гордиенко проработал на предприятии полстолетия. «9 мая – великий праздник. Я всегда его отмечаю, потому что мой отец Гордиенко Иван Филиппович погиб во время ВОВ в Харьковской области. Был похоронен в братской могиле. Нас осталось трое сирот. Мне тогда было 11 лет. Когда освобождали Павлоград, я был ранен. Лежал в военном госпитале. Потом меня мама забрала и до окончания войны я работал пастухом в колхозе. Таким образом, в 12 лет у меня уже было почти 2 года стажа. В 1951 году начал работать на ПХЗ. Мой общий рабочий стаж – 69 лет. Нас всегда поздравляют от завода, а в этом году даже денежную помощь предоставили», - сказал он. Ветеран Великой отечественной войны, участник боевых действий Петр Иванович Скубак был участником парада Победы в 1945 году. «Я прошел всю войну, служил 8 лет. Служил в Эстонии, Норвегии, потом был в Германии, Польше. Был на параде в Москве в 1945 году. Получил орден за отвагу. Демобилизовался в 1952-ом, в этом же году и пришел на завод. 48 лет работал здесь слесарем, так что практически вся моя жизнь связана с заводом. Вся семья моя здесь работает. На 9 мая съезжаются все родственники, и мы отмечаем День Победы. Это священный праздник для нашей семьи», - сказал он. Читайте также: «День Победы празднуем со слезами на глазах, радостными и горькими одновременно», - руководитель направления ПХЗ facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

