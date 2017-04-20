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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:36 | 10.05.2017
Сегодня на Павлоградском химзаводе здравствуют 119 участников войны и 27 участников боевых действий, - глава объединенного профкома

Председатель объединенного профсоюзного комитета ГП «НПО «Павлоградский химический завод» Фарит Фассахович Губайдуллин сообщил, что сегодня на предприятии здравствуют 119 участников войны и 27 участников боевых действий.

Об этом он рассказал ИА «МОСТ-ДНЕПР» во время торжеств по случаю Дня Победы в Павлограде.

«Во время войны наше предприятие выпускало огромную номенклатуру оборонной продукции, тогда на ПХЗ работало около 12 тыс. человек. Когда началась война, 3 тысячи заводчан ушли на фронт. Оставшиеся работники были эвакуированы в глубокий тыл Новосибирск, Ташкент, Челябинск, Копейск и другие города. И там, в тылу, наши работники в кратчайшие сроки восстановили производственные мощности и до Победы трудились. Некоторые предприятия были созданы буквально в чистом поле, за несколько месяцев. Многие из тех, кто воевал, домой не вернулись. Поэтому 9 мая – для нас особый праздник. Сегодня на Павлоградском химическом заводе здравствуют 119 участников войны и 27 участников боевых действий. Ежегодно 9 мая проводятся митинги возле Мемориала Славы и на Братском кладбище заводского поселка. Мы вручаем ветеранам материальную помощь. Конечно же, поздравляем их. И не только с Днем Победы, но и со всеми юбилейными датами. Связь между нашим коллективом и ветеранами продолжается уже многие десятилетия», - сказал он.

Читайте также: «На Павлоградском химзаводе чтят и поддерживают ветеранов», - участники боевых действий
 
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Теги: Днепропетровщина

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