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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:52 | 11.05.2017
Очки, шарфы и кошельки: что чаще всего украинцы забывают в такси

Почти за год работы Uber в Украине, рейтинг самых часто забываемых украинцами вещей в такси возглавили зимние вещи (шапки, шарфы, перчатки), мобильные телефоны, кошельки и ключи.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Uber.

«Среди самых необычных вещей, оставленных пассажирами Uber в Киеве, - обручальное кольцо, лоток яиц, гироскутер, пульт от телевизора, свадебная свеча и даже живой попугай. Для примера, пользователи платформы в США оказались не менее оригинальными: в 2016 году они обращались в службу поддержки, чтобы вернуть забытое в машине обручальное кольцо, омара, стул, бронежилет, свадебный костюм, домашние тапочки от-кутюр, игровую приставку, попону для собаки», - рассказали в пресс-службе сервиса.

ТОП-10 самых забываемых вещей в автомобилях Uber в Украине выглядит так:

1. Шапка
2. Шарф
3. Кошелек
4. Телефон
5. Ключи
6. Перчатки
7. Банковская карта
8. Наушники
9. Сумка/рюкзак
10. Очки

В пресс-службе также рассказали, что самыми «забывчивыми» днями в Украине в 2017 году были канун Дня всех влюбленных - 13 февраля и период рождественских праздников 7-8 января. Нелегким оказался и новогодний период, а 8 марта и 9 апреля заняли четвертую и пятую строчку рейтинга соответственно.

Только с начала 2017 года служба поддержки Uber в Украине вернула владельцам более 1100 забытых в машинах вещей.

 
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Теги: Украина, Днепропетровск, общество, транспорт, Днепропетровщина

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