| Общество | 10:52 | 11.05.2017 Очки, шарфы и кошельки: что чаще всего украинцы забывают в такси Почти за год работы Uber в Украине, рейтинг самых часто забываемых украинцами вещей в такси возглавили зимние вещи (шапки, шарфы, перчатки), мобильные телефоны, кошельки и ключи. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Uber. «Среди самых необычных вещей, оставленных пассажирами Uber в Киеве, - обручальное кольцо, лоток яиц, гироскутер, пульт от телевизора, свадебная свеча и даже живой попугай. Для примера, пользователи платформы в США оказались не менее оригинальными: в 2016 году они обращались в службу поддержки, чтобы вернуть забытое в машине обручальное кольцо, омара, стул, бронежилет, свадебный костюм, домашние тапочки от-кутюр, игровую приставку, попону для собаки», - рассказали в пресс-службе сервиса. ТОП-10 самых забываемых вещей в автомобилях Uber в Украине выглядит так: 1. Шапка

2. Шарф

3. Кошелек

4. Телефон

5. Ключи

6. Перчатки

7. Банковская карта

8. Наушники

9. Сумка/рюкзак

10. Очки В пресс-службе также рассказали, что самыми «забывчивыми» днями в Украине в 2017 году были канун Дня всех влюбленных - 13 февраля и период рождественских праздников 7-8 января. Нелегким оказался и новогодний период, а 8 марта и 9 апреля заняли четвертую и пятую строчку рейтинга соответственно. Только с начала 2017 года служба поддержки Uber в Украине вернула владельцам более 1100 забытых в машинах вещей. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровск, общество, транспорт, Днепропетровщина Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7